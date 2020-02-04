Mazda Flair Crossover – ещё один городской кроссовер

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Состоялась официальная презентация нового компактного автомобиля модели Mazda Flair Crossover. Разработчики рассказали, что создали авто с учётом требований городских жителей. Поэтому он экономичен, но обладает шикарным набором функционала.

Под капотом этого компактного паркетника работает мотор с объёмом всего в 0.66 литров, который имеет мощность в 4 лошадиных сил. Турбированная модификация силового агрегата принесла на 15 лошадей больше. Оба агрегата сочетаются со стартером-генератором, так как паркетник относится к мягким гибридам.

Клиренс автомобиля составляет 18 сантиметров, чего достаточно для городской эксплуатации. В салоне свободно разместятся четыре взрослых человека. Сидения второго ряда можно сложить таким образом, чтобы они образовывали ровный пол. Это позволит перевозить в машине груз большей длины. Цены на новинку стартуют от 790 тысяч рублей.