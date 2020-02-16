Mazda CX-5 – лучший кроссовер за миллион

Фото автора

В ноябре прошлого года приобрел новый автомобиль – Mazda CX-5. До этого ездил на Hyundai Avante (она же Elantra) 5 поколения. Откатав на корейце полтора года принял решение пересаживаться на кроссовер. «Аванте» нравился всем, кроме ужасной подвески, пробивающейся даже на небольших трещинах в асфальте. Небольшой клиренс, который фактически был еще меньше с учетом низкого переднего бампера, тоже несколько раз становился проблемой, требующей кузовного ремонта.

При выборе кроссовера верхней ценовой планкой была сумма в 1 миллион рублей. Прикинув, что можно купить за эти деньги, понял, что выбора лучше, чем CX-5 на «вторичке» сейчас в общем-то и нет. Из конкурентов: «Тигуан» – слишком маленький, устаревший интерьер, да и слава не самого надежного автомобиля.

На корейцев решил больше не смотреть, хватило моего предыдущего опыта с таким автомобилем. Чего-чего, но подвески делать они до сих пор не научились, да и вечно прислушиваться к двигателю с его стуками-перестуками откровенно надоело, поэтому Sportage и Tucson сразу были отметены.

RAV4 – корыто с дубовой подвеской и пластиком от «Приоры». Чего только стоит его приборная панель с такой же графикой, как на ВАЗ-2109. Хотя, нет, в «девятке» прорисовка цифр даже лучше, чем в «РАФе».

Чуть переваливал за бюджет вариант с «четвертым» претендентом – Honda CR-V. Можно было бы подождать и подкопить, но легковушечный дорожный просвет в 160 мм быстро отбил желание смотреть в его сторону.

В итоге был куплен автомобиль Mazda CX-5. 2012 год. Один хозяин. Пробег – 84115 км. С момента покупки проехал уже больше 1000 км и полностью доволен. Во избежание возможных проблем в будущем сразу заменил моторное масло и свечи. Родные на удивление были в весьма неплохом состоянии, несмотря на пробег. Узнав, что из-за системы i-Stop на этой модели часто выходит из строя ремень генератора, заменил и его вместе с ремнем помпы, а старые ремни, бросил в багажник. Как говорится «на всякий случай».

Едет CX-5, несмотря на 2-литровый двигатель, отлично. Динамики в городе – достаточно. Рулевое управление – просто сказка для тех, кто получает удовольствие от обратной связи и возможностей уверенно проходить повороты. Крены хоть и есть, но минимальны, что удивительно для машины с таким высоким центром тяжести. Подвеска в угоду управляемости немного жестковата.

Из минусов пока выявлено две вещи. Первая – очень долгие прогревы. С включенной печкой мотор вообще не греется. Можно просидеть в минус 15 в заведенной машине полчаса и лампочка прогрева антифриза так и не потухнет, а обороты будут держаться выше 1000. Приходится вырубать отопитель и процесс прогрева идет чуть быстрее.

Второй недостаток – отвратительного качества «лобовое». Как-то утром не счистив лед с дворников решил смахнуть снег с него снег и получил кучу мелких сколов в районе водительского места. Что будет, если прилетит камень на трассе, боюсь представить.

В остальном же, по моему мнению, это образцовый кроссовер за свои деньги. Об этом говорит и его ликвидность. В 2012 году он стоил практически столько же, за сколько был приобретен спустя семь лет, накатав по российским дорогам почти 85 тысяч км.

Автомобиль: Mazda CX-5

Год выпуска: 2012

Пробег на момент написания отзыва: 84115 км

Тип кузова: кроссовер

Объем двигателя: 2 литра

Мощность двигателя: 150 л.с.

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Автор: Вадим

ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ НА СВОЙ АВТОМОБИЛЬ