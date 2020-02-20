Mazda 3 попала под отзыв в России

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Сегодня стало известно том, что автомобили модели Mazda 3 подлежат отзыву на территории Российской Федерации.

Кампания касается 776 экземпляров транспортных средств, которые продавались с конца июня по конец декабря прошлого года. Как оказалось, причиной старта акции является возможность непредвиденной остановки силового агрегата из-за имеющихся проблем с топливовоздушной системой. Произойти это может при движении на небольшой скорости. Но, в любом случае, это несёт серьёзную угрозу как для пассажиров авто, так и для других участников движения.

Из-за того, что в цилиндры силового агрегата попадает слишком много картерных газов, двигатель может остановиться. Сейчас дилеры пытаются связаться со всеми владельцами этих транспортных средств. Им необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, где будет произведена диагностика и, в случае наличия дефекта, выполнен ремонт за счёт производителя. Проверить, попадает ли автомобиль под кампанию по отзыву можно на сайте Росстандарта, просто указав ВИН-номер ТС.