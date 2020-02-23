Легендарный спорткар Toyota 2000GT продадут на аукционе

Фото: RM Sotheby’s Elkhart

В рамках аукциона RM Sotheby’s Elkhart, который пройдет с 1 по 2 мая 2020 года в штате Индиана (США), с молотка уйдет легендарный японский спорткар – Toyota 2000GT. Данный экземпляр является одной из 62 машин, официально продававшихся в США с левым рулем.

Машина всю свою жизнь провела во владении американского автогонщика Отто Линтона, который приобрел ее около 30 лет назад. Недавно автомобиль пережил процедуру реставрации, в ходе которой специалистам удалось сохранить его первоначальный цвет – Solar Red. Приводит в движение спорткар 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП. С места до первой «сотни» 2000GT разгонялся за 8,2-секунды.

Напомним, что производство этой модели велось в период с 1967 по 1970 год. Суммарно за это время была выпущена 351 единица, 62 из которых отправились на экспорт в США.

Пятьдесят лет назад стоимость одной такой машины составляла 7 тысяч долларов. Сейчас же с данного лота планируется выручить не менее 500 тысяч долларов.