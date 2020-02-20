Lada Granta стала мощнее

Дочка «АвтоВАЗа» – компания «Супер-Авто» – анонсировала старт приема заказов на автомобили семейства Lada Granta, оснащенные более мощным 1,8-литровым 16-клапанным двигателем.

Максимальная отдача более производительного мотора «Гранты» составляет 117 лошадиных сил при 164 Нм крутящего момента. Ранее самым мощным двигателем в линейке Lada Granta был 1,6-литровый агрегат 21127, выдающий 106 лошадиных сил при 148 Нм пикового вращающего момента.

«Супер-Авто» выпускает более мощные «Гранты» путем обычного переоборудования стандартных машин с 1,6-литровым двигателем на 1,8-литровые с новой шатунно-поршневой группой («безвтыковые» поршни). Внешне автомобили ничем не отличаются.

Тем не менее, Granta c более мощным двигателем доступна для заказа исключительно с 5-ступенчатой МКПП, но во всех типах кузова – седан, лифтбэк, хэтчбек, универсал и кросс-версия.

1,8-литровый двигатель Lada Granta. Фото: «Супер-Авто»

Стоимость более производительной версии Lada Granta на 35 тысяч рублей дороже, чем базовой с 1,6-литровым мотором. Срок изготовления составляет пять дней при внесении предоплаты в размере 100 тысяч рублей.