Кроссовер Volkswagen Taigun: опубликованы новые подробности

Фото: Volkswagen

Презентация нового концепт-кара Volkswagen под названием Taigun состоялась две недели назад, однако тогда немцы ограничились лишь демонстрацией дизайна своего будущего серийного SUV. Накануне в Сеть утекли первые подробности относительно данной новинки.

По предварительным данным, сборка «товарных» VW Taigun стартует летом 2021 года, а продажи начнутся осенью того же года.

Кроссовер спроектируют на платформе MQB A0 IN и продавать пока будут только в Индии. Фактически, новый Taigun будет представлять собой бюджетную версию китайского Volkswagen T-Cross. Автомобиль оснастят аналогичной радиаторной решеткой, схожей по рисунку головной оптикой и задними фонарями идентичного дизайна. Колесная база Taigun составит 2651 мм, а клиренс будет равен 205 мм.

В качестве двигателей новый бюджетный кроссовер «Фольксваген» должен получить 1-литровый турбомотор TSI на 115 «сил», а также 1,5-литровый TSI на 150 «лошадей» и 1,6-литровый «дизель» TDI на 95 «скакунов». Связку всем трем составят 6-ступенчатая «механика» или роботизированная коробка DSG7. Привод – только передний.

Предполагается, что серийный Volkswagen Taigun будет конкурировать в Индии с лидерами сегмента бюджетных SUV – Hyundai Creta и Kia Seltos.