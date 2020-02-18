Кроссовер Renault Arkana готовят к началу сборки в Китае

Фото: Autohome

Компания Renault, изначально разрабатывавшая новый купеобразный кроссовер Arkana специально для российского рынка, готовится к запуску производства этой модели в Китае. Накануне в «Поднебесной» состоялась неофициальная презентация этой модели, в ходе которой дилеры «Рено» узнали об оснащении китайской версии «Арканы».

Визуально китайская Arkana сохранила дизайн своего российского собрата. По моторной гамме также звучала знакомая информация: 1,33-литровый турбированный двигатель, мощность которого, правда оказала выше, чем в РФ – 159 лошадиных сил вместо 150 «сил». Данных о том, получит ли кроссовер 1,6-литровый атмосферный двигатель, доступный для «Арканы» в России, пока нет.

Производством купе-кроссовера Renault для КНР займется совместное предприятие Dongfeng Renault в городе Ухань. Стоимость автомобиля пока не объявлена.

Напомним, что в России стоимость кроссовера Renault Arkana с 1,6-литровым «атмосферником», МКПП и передним приводом составляет от 1 миллиона 15 тысяч рублей.