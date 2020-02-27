Кроссовер Geely Icon получил защиту от коронавируса

Фото: Geely

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о старте продаж нового компактного кроссовера Geely под названием Icon. Автомобиль выделяется своим своеобразным дизайном, напоминающим концепт-кар Icon Concept.

Накануне стало известно, что спрос на автомобиль в Китае превысил ожидание автопроизводителя. Произошло это благодаря необычной опции – улучшенной системы очистки воздуха в салоне.

Менее чем за сутки с запуска реализации количество предзаказов на Icon, оборудованного так называемой «защитой от коронавируса» (IAPS), составило более 30 тысяч. По заявлению автопроизводителя, работающая в связке с кондиционером система IAPS «изолирует и устраняет вредные элементы из воздуха салона, включая бактерии и вирусы».

Соответствует ли данное заявление Geely действительности или же данная система является обычным маркетинговым ходом – пока сказать сложно. Тем не менее, этого оказалось достаточно для создания ажиотажного спроса.

Напомним, что приводит в движение новый Geely Icon 1,5-литровый турбомотор с 48-вольтовой «мягкой» гибридной системой, связку которому составляет 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. С места до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 7,9-секунды, расходую в среднем на преодоление 100 километров пути 5,7-литра горючего.

Стоимость автомобиля составляет от 115 тысяч 800 юаней или 1 миллион 85 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию этой модели просят 128 тысяч 800 юаней или 1 миллион 205 тысяч рублей.