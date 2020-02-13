Кроссовер Geely Coolray в России будет дороже, чем в Беларуси

Фото: Geely

Компания Geely представила свой новый компактный «паркетник» Coolray в Белоруссии, попутно назвав цены на данную модель. Напомним, что производство этого кроссовера ведется на мощностях местного завода «Белджи», а в скором времени Coolray доберется и до России.

Стоимость «топовой» комплектации Geely Coolray (Flagship) в Республике Беларусь составила 43 тысячи 900 белорусских рублей, что при пересчете на российскую валюту – 1 миллион 283 тысячи рублей. Кроссовер оснащается в таком исполнении 1,5-литровым турбированным двигателем на 177 лошадиных сил и 7-скоростным «роботом». Привод – только передний.

Что касается нашего рынка, куда новый Coolray «приедет» ближе к началу весны этого года, то цен, судя по всему, стоит ждать совсем других. По мнению наших коллег из издания «CarsCope», стоимость «топового» китайского кроссовера составит не менее 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Напомним, что главными конкурентами нового Geely Coolray в России выступят корейские модели, такие как Hyundai Creta и новый Kia Seltos.