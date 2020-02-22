Кроссовер Chery Tiggo 8 для России: названы цены и комплектации

Фото: Chery

Компания Chery назвала комплектации и цены на свой флагманский кроссовер – Tiggo 8. Как стало известно «Daily-Motor.Ru», стоимость самого доступного исполнения нового 7-местного китайского вседорожника в России составит от 1 миллиона 479 тысяч рублей (с учетом всех маркетинговых предложений). В продажу в стране кроссовер поступит уже в марте.

В арсенал базовой комплектации Tiggo 8 войдут: цифровая «приборка», мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, сенсорная панель управления блоком климат-контроль и мультируль с возможностью регулировки в четырех плоскостях.

В «топовой» версии новый Tiggo 8 получил ценник в 1 миллион 699 тысяч рублей. В этой вариации кроссовер оснастят полностью светодиодной оптикой, пакетом зимних опций (подогревы руля, сидений, форсунок стеклоомывателя итд.), системами активной и пассивной безопасности, бесключевым доступом в салон и дистанционным запуском двигателя.

Во всех комплектациях под капотом Tiggo 8 будет трудиться безальтернативный 2-литровый турбированный двигатель на 170 лошадиных сил с моментом в 250 Нм, способный работать как на АИ-95, так и на АИ-92. Связку ему составит клиноцепной вариатор от Chery и передний привод.