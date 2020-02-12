Корейский Renault Arkana: Samsung XM3 готовится к старту продаж

Фото: Bobadream

Компания Renault готовит к выводу на новый рынок свой купеобразный кроссовер Arkana, который сейчас продается только в России. Автомобиль в скором времени появится в продаже в Южной Корее, где «паркетник» предложат под другим брендом – местным Samsung. Напомним, что автомобильное подразделение Samsung принадлежит Renault с 2000 года.

Предвестника нового кроссовера Samsung показали в марте 2019 года. Прототип назывался XM3 Inspire. От российской Arkana концепт отличался другими бамперами и оптикой.

Накануне в Сети утекли первые снимки серийного кросс-купе Samsung XM3, который, судя по фотографиям, с точки зрения дизайна окажется гораздо ближе к российской Arkana, чем ожидалось.

Передняя часть кроссовера будет такой же, как у «Арканы», за исключением полностью хромированной решетки радиатора у корейца и немного других противотуманок. Корма автомобиля получила аналогичные с «Арканой» задние фонари, но бампер перешел с прототипа – с двумя трапециевидными патрубками выхлопа.

Техническое оснащение корейского Samsung XM3 пока не объявлено. Ожидается, что в линейку двигателей этой модели войдет «аркановский» 1,3-литровый турбомотор H5H, мощность которого составит 157, а не 150 «сил», как у российского кроссовера. Кроме него купеобразный кроссовер может получить 1,5-литровый «дизель» dCi. Привод – только передний, в то время как у нас Arkana доступен и с полным приводом.

Дебют нового Samsung XM3 состоится уже в этом году. Спустя некоторое время Renault Arkana отправится покорять Европу, но пока неизвестно под каким брендом – Dacia или Renault.