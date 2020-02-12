«Корейцы» названы самыми угоняемыми автомобилями в России

Согласно статистике, опубликованной крупнейшими страховыми компаниями нашей страны, самыми угоняемыми автомобилями в России за 2019 год стали «корейцы». Машины корейского автопрома вошли в группу риска у всех страховщиков, поделившихся данными об угонах за предыдущий год.

Так, в ТОП-5 самых угоняемых автомобилей в России за 2019 год вошли четыре представителя корейского автопрома: Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata. Выбилась из этого списка только японская Toyota Camry. Далее по популярности среди автоугонщиков расположились: Lexus LX, Toyota Land Cruiser, Hyundai Tucson, Kia Rio X-Line и Nissan X-Trail.

Наибольшее количество автомобильных угонов за минувший год зафиксировано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На второй позиции идет Москва и Подмосковье, а тройку замыкает Свердловская область.

Напомним, что по итогам 2019 года МВД зафиксировало порядка 20 тысяч автоугонов в стране, что на 14% ниже, чем было годом ранее.