Компания Tesla отзывает 15 000 кроссоверов

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Представители американского бренда сообщили о том, что запускают кампанию по отзыву кроссоверов модели Х. Данная акция будет проходить на территории Соединённых Штатов Америки и Канады.

Всего условиям отзыва соответствует 15 тысяч автомобилей. Сообщается, что причиной для проведения мероприятия являются возможные проблемы с работой гидроусилителя руля. Данная информация уже была подтверждена в профильном американском ведомстве. Эксперты отметили, что из-за некачественной сборки транспортных средств алюминиевые болты в гидроусилителе руля подвержены ускоренной коррозии. Наиболее «чувствительны» к губительным факторам окружающей среды автомобили, которые используются в регионах с холодным климатом.

В настоящий момент дилеры бренда пытаются связаться со всеми покупателями паркетников для того, чтобы сообщить о необходимости обратиться в ближайший сервисный центр. Там будет произведена диагностика и, при необходимости, элементы механизма гидроусилителя будут заменены.