Компания Harley-Davidson привезет в Россию роскошный СVO Road Glide

Фото: Harley-Davidson

Согласно информации, опубликованной российским представительством компании Harley-Davidson, во втором квартале 2020 года в РФ стартуют продажи нового роскошного мотоцикла американской марки под названием CVO Road Glide.

Премиальный туринговый байк оснащается 1923-кубовым мотором, мощность которого составляет 111 лошадиных сил при 169,5 Нм пикового вращающего момента. Связку двигателю составляет 6-скоростная «механика».

В арсенал нового СVO Road Glide войдут: светодиодная оптика, грипсы с подогревом, комплекс помощников в управлении Reflex Defensive Rider Systems, информационно-развлекательный комплекс Boom! Box GTS с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, аудиосистемой, навигацией, а также поддержкой интерфейса Apple CarPlay и голосового управления.