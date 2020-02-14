Китайский JAC рассказал о новинках для России

Фото: JAC

Китайская автомобильная марка JAC поделилась списком новых моделей, которые должны выйти в продажу в России в этом году.

Согласно информации, опубликованной российским офисом «Джак», в августе 2020 года на российском авторынке начнется реализация нового 7-местного переднеприводного кроссовера JAC S7, который станет самым крупным в модельном ряду бренда в РФ.

В июле-августе до дилеров «Джак» в России доберется электрокар JAC iEV7S, который в настоящее время проходит процедуру сертификации (получение ОТТС).

Последней новинкой JAC для России в 2020 году станет переднеприводный компактный кроссовер S4, который должен доехать до нашей страны в ноябре.

Предполагалось, что в этом году в продажу в РФ поступит и новый лифтбэк JAC A5, но, вероятно, данная модель не успеет получить сертификат ОТТС, поэтому её реализация в России стартует не раньше 2021 года.