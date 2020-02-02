Фото: Kia

Согласно информации, опубликованной порталом «Kia Seltos Клуб Россия», новый кроссовер Kia Seltos с 1,6-литровым атмосферным мотором, мощность которого в зависимости от типа привода составит 121 или 123 лошадиные силы, появится в продаже в России только летом. При этом продажи «паркетника» должны стартовать весной, однако, по данным источника, до июня в РФ будет доступен только кроссовер в комплектации Luxe с 2-литровым 149-сильным двигателем, бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Напомним, что ранее Kia объявила цену именно на этот вариант исполнения кроссовера, не сообщив, сколько будут стоить другие версии «Селтоса». За автомобиль в комплектации Luxe с 2-литровым агрегатом, вариатором и передним будут просить от 1 миллиона 349 тысяч 900 рублей.

Что касается комплектаций Kia Seltos с 1,6-литровым «атмосферником», самой доступной в таком варианте оснащения станет версия Classic с 6-ступенчатой МКПП и передним приводом – от 1 миллиона 99 тысяч рублей.

За комплектацию Comfort с таким же двигателем и трансмиссией придется заплатить 1 миллион 169 тысяч рублей, а за версии Luxe и Style c 6-диапазонным «автоматом» – 1 миллион 319 тысяч 900 и 1 миллион 359 тысяч 900 рублей соответственно.

Стоимость комплектации Prestige с 1,6-литровым мотором, 6-диапазонной АКПП и полным приводом составит 1 миллион 519 тысяч 900 рублей.