Kia рассекретила свой самый дешёвый кроссовер Sonet

Фото: Kia

Компания Kia на этой неделе представит свой новый кроссовер Sonet, который должен стать самой доступной моделью в линейке SUV этой южнокорейской марки. Накануне стали известны первые официальные подробности об этом «паркетнике».

В моторную линейку нового «Сонет» войдет сразу четыре двигателя: два атмосферных агрегата на 83 и 123 лошадиные силы, а также 120-сильный турбомотор и 90-сильный турбодизель. Связку «атмосферникам» составит МКПП или бесступенчатый вариатор, а турбомоторам – 7-скоростной «робот». Привод – только передний.

Сборка Kia Sonet будет вестись на мощностях завода «Киа» в Индии, откуда кроссовер будет поставляться на другие региональные рынки. В качестве конкурента для этой модели уже называют новый и самый дешевый кроссовер Hyundai – Venuе, а также еще не вышедший в продажу «паркетник» Skoda Vision IN, дебют которого состоится вместе с Kia Sonet на предстоящей автомобильной выставки в Нью-Дели (Auto Expo-2020).