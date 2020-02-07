Kia представила новый седан Cadenza

Компания Kia привезла на автомобильную выставку в Чикаго (США) обновленную версию своего седана C-класса – Cadenza. Автомобиль представляет собой ту же 4-дверку K7, пересмотренную на родном для марки рынке в Южной Корее еще в июне прошлого года, но уже для рынка Северной Америки.

Реформенный седан обзавелся модернизированным дизайном, в котором изменились форма капота и решетки радиатора, а в салоне появилась обновленная передняя панель, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, три дополнительных порта USB и улучшенная беспроводная зарядка.

В арсенал четырехдверки вошел набор систем помощи водителю Kia Drive Wise: система мониторинга «слепых» зон, система предотвращения столкновений, автоматическое экстренное торможение, адаптивный «круиз», навигационная система и многое другое.

Приводит в движение автомобиль прежний 3,3-литровый двигатель V6, выдающий 290 лошадиных сил при 343 Нм момента. Связку мотору составляет 8-диапазонный «автомат».