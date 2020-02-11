Kia показала как будет выглядеть новый Sorento

Фото: Kia

Южнокорейский автомобильный концерн Kia выложил в Сеть первые официальные изображения нового кроссовера Sorento, дебют которого запланирован на 17 февраля. Никакой другой информации о новинке, кроме визуальной, автопроизводитель не раскрыл.

Судя по представленным рендерам, новый Kia Sorento получит вертикальные фонари, стильный спойлер на крыше, а на крышке багажника под номерным знаком появится надпись крупными буквами «SORENTO».

Интерьер кроссовера будет выполнен в фирменном стиле марки с учетом последней концепции «функциональная эмоциональность». На центральной консоли выделяется мультимедийная система с сенсорным дисплеем, под которым расположится сенсорный блок управления климат-контролем и центральный тоннель с нишей для зарядки смартфона. В качестве селектора трансмиссии появится шайба.

Моторная линейка нового Kia Sorento пока не объявлена. Предполагается, что в гамму двигателей этой модели войдут шесть бензиновых и дизельных агрегатов, а также гибридная установка на 220 «сил».

Презентация нового Kia Sorento состоится в Южной Корее уже 17 февраля. Автомобиль станет доступен для предзаказа на родном для компании рынке в этот же день.