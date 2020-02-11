Kia готовит дешевый компактвэн на базе кроссовера Seltos

Фото: Kia

Компания Kia планирует выпустить на рынок новый доступный семиместный компактвэн, который спроектируют на архитектуре кроссовера Seltos, готовящегося к выходу в России.

По словам одного из представителей глобального офиса Kia, пожелавшего остаться неназванным, новый компактвэн корейской марки будет значительно дешевле модели Carnival, а по размерам превзойдет соплатформенного «Селтоса».

Kia Seltos. Фото: Kia

Приводить в движение новый корейский компактвэн будут те же двигатели, которыми комплектуется кроссовер Kia Seltos в Индии. Это 1,5-литровый атмосферный агрегат на 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровый турбодизель с аналогичной отдачей. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую «механику» или бесступенчатый вариатор CVT.

Сборкой доступного 7-местного компактвэна Kia займется новый завод бренда в Индии. Главными конкурентами автомобиля на индийском рынке станут модели Renault Triber и Suzuki Ertiga. Не исключено, что в будущем компактвэн станет глобальной моделью.