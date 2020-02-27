Электромобили сокращают рабочие места

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Михаил Романенко
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Электромобили сокращают рабочие места
Фото: DW

Ввиду резкого увеличения роста производства электрифицированных транспортных средств и их гибридных модификаций, велик риск того, что будет намного сокращено количество рабочих мест на заводах, которые занимаются выпуском машин на ДВС, а также производством комплектующих.

Именно к такому выводу пришли эксперты международной профильной комиссии. Так, только в Германии уже к началу нового десятилетия около сотни тысяч местных жителей могут остаться без работы из-за того, что их деятельность уже не будет нужна автопроизводителям. И первые предпосылки к такому развитию событий уже зафиксированы. Так, завод Vitesco, который специализировался на выпуске насосов для ДВС, закрылся, и сокращение коснулось 540 сотрудников.

Электромобили сокращают рабочие места

Кроме того, появление новых площадок для изготовления электрокаров не сможет компенсировать потерю рабочих мест, так как технологический процесс не требует большого количества сотрудников.

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