Электромобили сокращают рабочие места

Фото: DW

Ввиду резкого увеличения роста производства электрифицированных транспортных средств и их гибридных модификаций, велик риск того, что будет намного сокращено количество рабочих мест на заводах, которые занимаются выпуском машин на ДВС, а также производством комплектующих.

Именно к такому выводу пришли эксперты международной профильной комиссии. Так, только в Германии уже к началу нового десятилетия около сотни тысяч местных жителей могут остаться без работы из-за того, что их деятельность уже не будет нужна автопроизводителям. И первые предпосылки к такому развитию событий уже зафиксированы. Так, завод Vitesco, который специализировался на выпуске насосов для ДВС, закрылся, и сокращение коснулось 540 сотрудников.

Кроме того, появление новых площадок для изготовления электрокаров не сможет компенсировать потерю рабочих мест, так как технологический процесс не требует большого количества сотрудников.