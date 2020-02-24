Электрические кроссоверы Mercedes-Benz запечатлели до премьеры

Фото: https://motor.ru/

Энтузиастам удалось сфотографировать новые электрифицированные паркетники немецкой компании. Отметим, что речь идёт про EQA и EQB.

Автомобили проходили предсерийные испытания. Машины были плотно покрыты камуфлирующей плёнкой, однако, некоторые детали различить всё-таки удалось. Напомним, что компания Mercedes-Benz официально представит новый электрокар модели EQA уже этой осенью.

Уже известно, что автомобили будут созданы на тележке EVA II. Инсайдеры неоднократно говорили о том, что покупатели смогут выбирать кроссоверы по ёмкости аккумуляторов в диапазоне от 60 до 110 кВт в час. Что касается силовых установок, то они могут иметь отдачу от 204 до 340 лошадиных сил. Что касается дальности езды на одном заряде, то этот показатель будет находиться в диапазоне от 320 до 600 километров. До сих пор неясно, получат ли кроссоверы полный привод или нет. Возможно, эта функция будет доступна в топовой модификации.