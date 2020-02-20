Экспортную Lada Riva назвали самым исчезающим автомобилем

Фото: Lada

Британский автомобильный журнал Retro Cars опубликовал список автомобилей, которым в будущем грозит полное исчезновение с рынка «Туманного Альбиона».

На первой сточке в этом ТОП-е расположилась отечественная модель Lada Riva (экспортные ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107). Согласно данным издания, на сегодняшний день в Великобритании осталось не более 49 штук этого автомобиля. Таким образом, сейчас даже экзотических суперкаров Pagani Zonda в этой стране насчитывается больше, чем заднеприводных машин Lada.

На второй и третьей позициях в списке исчезающих моделей автомобилей в Британии оказались итальянские Alfa Romeo 146 и Fiat Uno. Количество зарегистрированных 146-х в Великобритании сейчас составляет 89 штук, а модели Uno – 218 машин.

Напомним, что автомобили Lada экспортировались на британский авторынок в период с 1974 по 1997 год. За 23 года в Великобритании было реализовано порядка 350 тысяч единиц «Лада» семейств 2101-2107, Samara и Niva.