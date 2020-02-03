JAC готовит для России новый электрический кроссовер

Фото: Motor

Китайский автомобильный производитель готовится вывести на отечественный рынок новый электрифицированный кроссовер модели JAC iEV7S. Об этом стало известно только сегодня.

На своей официальной странице в социальной сети представители бренда рассказали, что они уже приступили к процедуре сертификации нового автомобиля. Сообщается, что электрокар сможет проехать до 300 километров на одном заряде аккумулятора. При этом, до скорости в 50 километров в час машина сможет разогнаться всего за 4 секунды.

Напомним, что автомобиль этой модели прошёл несколько краш-тестов, которые были организованы профильным китайским ведомством. Электрокар проверили при столкновении с преградой, а также на предмет бокового удара. Все проведённые исследования были признаны успешными и автомобиль назван безопасным для эксплуатации.