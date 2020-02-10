Hyundai показал фото нового Solaris для России

Фото: Hyundai

Российский офис компании Hyundai опубликовал первые официальные фотографии обновленного седана Solaris. Презентация автомобиля, согласно информации, оглашенной пресс-службой «Хендэ», состоится 18 февраля 2020 года на заводе бренда в Санкт-Петербурге.

Как и ожидалось, рестайлинговая 4-дверка «корейцев» не стала повторять дизайн своего китайского собрата Verna.

В рамках обновления седан для РФ получил новую светодиодную оптику, модернизированные бамперы и более широкую радиаторную решетку сетчатой структуры.

В интерьере можно заметить появление увеличенного дисплея мультимедийной системы, несколько возвышающегося над центральной консолью, в то время как у предшественника экран был вписан в переднюю панель. При этом приборная панель осталась прежней.

Технические характеристики нового «Соляриса» для России пока не объявлены. Ожидается, что в продвинутых комплектациях четырехдверка получит новый 1,6-литровый мотор Smartstream, но в «базе» седану будет положен прежний 1,4-литровый двигатель семейства Kappa.

Продажи нового Hyundai Solaris в России должны стартовать в первом квартале.