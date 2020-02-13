Hyundai i30 N line станет универсалом

Фото: Новости Украины (UAZMI)

Корейская компания обновит семейства i30 и представит новые автомобили в рамках Женевского автосалона.

Как оказалось, на этот раз N line модификацию получит и универсал. В сети уже были опубликованы первые изображения посвежевшего автомобиля. Судя по снимкам, новинка получит решётку радиатора с модным узором, а также модифицированную головную оптику со стрелообразными светодиодными линиями.

Автомобиль будет продаваться с легкосплавными дисками на 16 или 18 дюймов. В салоне автолюбителей порадует шикарная мультимедийная система с тачскрином на 10,25 дюйма. А вот о технических характеристиках фирма пока ничего не рассказывает. Напомним, что актуальная модель оснащается турбированным мотором объёмом в 1.4 литра с мощностью в 140 лошадиных сил. Помимо этого, в серии если турбодизель на 136 лошадей с объёмом в 1.6 литра.