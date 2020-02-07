Hyundai Elantra получил мотор на 1,6 литра

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В следующем месяце ожидается презентация нового автомобиля Hyundai Еlantra. Разработчики рассказали, что машина будет работать за счёт мотора объемом 1,6 литра.

Не так давно был произведён рестайлинг этой модели. Однако, он не принёс должного результата, на который рассчитывали представители бренда. Именно поэтому руководством было принято решение выпустить на рынок модификацию популярного паркетника седьмой генерации. Вероятнее всего она получит название N-Line. Однако, это не подтверждённая информация.

Кроссовер будет выполнен в стиле купе, а переднюю часть кузова будет украшать радиаторная решётка с уникальным орнаментом. Под капотом автомобиля будет работать не только мощный мотор на 1,6 литра, но и турбированный агрегат на 1.2 литра. Оба силовых агрегата будут сочетаться с автоматической коробкой передач.

Ориентировочно новинка от Hyundai поступит в продажу не раньше, чем через два года. А остальные технические характеристики пока держатся в тайне. Но производитель неоднократно намекал, что этот автомобиль получит самые инновационные технологии, ориентированные на повышение уровня безопасности.