Honda запатентовала новый хэтчбек

Японский автомобильный гигант Honda запатентовал дизайн нового хэтчбека, который должен выйти в продажу на глобальном рынке в обозримом будущем. Судя по размерам, автомобиль будет соответствовать габаритам машин C-сегмента.

Дизайн новой 5-дверки «Хонды» местами выглядит схожим с недавно дебютировавшим седаном City следующей генерации, со сменой поколений сменившим платформу.

Седаны Honda City

При этом если передняя часть нового хэтчбека Honda и 4-дверки City практически одинаковы, корма хэтча выглядит иначе, напоминая дизайнерские решения, использовавшиеся ранее в моделях Mercedes-Benz A-Class и Audi A1.

Информации о том, какое название получит новый хэтчбек «Хонды», пока нет, ровным счетом, как и о его техническом оснащении. В моторную линейку этой модели может войти абсолютно новый литровый трехцилиндровый агрегат на 122 лошадиные силы, который был разработан инженерами Honda для нового Jazz.