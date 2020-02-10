Hispano Suiza готовит новый электрокар

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Hispano Suiza готовит новый электрокар
Фото: MotorGlobe.org

Представители автомобильного бренда Hispano Suiza сообщили, что продемонстрируют свой новый электрокар на выставке в Женеве.

Как оказалось, новинка будет носить название Carmen Boulogne. Она будет ещё более динамичной и выполнена в спортивном дизайне. Изюминкой новинки станет то, что покупатель сможет высказывать производителю свои пожелания по поводу транспортного средства и, в итоге, получать именно то, что он хочет.

Hispano Suiza готовит новый электрокар

Пока что неизвестно, какие именно технические характеристики получит новый спортивный электрокар. Напомним, что обычная модификация Carmen оснащается аккумулятором, который позволяет преодолеть в среднем 400 километров пути. Мощность силовых агрегатов доходит до 1 020 лошадиных сил.

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