Hispano Suiza готовит новый электрокар

Фото: MotorGlobe.org

Представители автомобильного бренда Hispano Suiza сообщили, что продемонстрируют свой новый электрокар на выставке в Женеве.

Как оказалось, новинка будет носить название Carmen Boulogne. Она будет ещё более динамичной и выполнена в спортивном дизайне. Изюминкой новинки станет то, что покупатель сможет высказывать производителю свои пожелания по поводу транспортного средства и, в итоге, получать именно то, что он хочет.

Пока что неизвестно, какие именно технические характеристики получит новый спортивный электрокар. Напомним, что обычная модификация Carmen оснащается аккумулятором, который позволяет преодолеть в среднем 400 километров пути. Мощность силовых агрегатов доходит до 1 020 лошадиных сил.