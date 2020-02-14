Hawtai покинул рынок России

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Китайская автомобильная компания прекратила продажи своих транспортных средств на территории Российской Федерации.

Отметим, что в нашей стране этот бренд предлагал только два автомобиля: паркетники моделей Boliger и Laville. В первом случае за машину дилеры просили от 939 тысяч 800 рублей. Под капотом автомобиля располагался мотор на 1.8 литра с мощностью в 160 лошадиных сил. Он сочетался с коробкой передач механического типа. Альтернативой служит автоматическая трансмиссия на 4 ступени. В продаже находилась только переднеприводная модификация.

Модель Laville продалась по цене от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Под капотом был установлен полуторалитровый агрегат, форсированный до 14 лошадиных сил. Напомним, что оба кроссовера вышли на российский рынок 6 лет назад. Часть машин собиралась на российском заводе, а часть – импортировалась из Поднебесной.