Haval показала кроссовер с сенсорными панелями в дверях

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В рамках индийского автосалона компания Haval продемонстрировала свой новый кроссовер. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что пока он носит статус концепта.

Особенностью паркетника стала оригинальная светодиодная подсветка в диффузорах, за счёт чего авто выглядит невероятно стильно и привлекательно. Вместо селектора трансмиссии в салоне установлен тачпад. Но на этом модернизацию автомобилей сегмента SUV в Haval решили не заканчивать. Так, на дверных картах автомобиля также были установлены сенсорные экраны.

Сообщается, что автомобиль будет ориентирован на молодёжный сегмент покупателей, поэтому в салоне будет много разных инновационных разработок. А работать кроссовер будет за счёт гибридной силовой установки. Вполне вероятно, что серийная модификация такого паркетника будет выпущена уже через год. Эксперты не исключают, что новинка доберётся и до рынка Российской Федерации.