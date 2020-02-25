Гибридный Volkswagen Touareg R представят в Женеве

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Представители немецкого производителя сообщили, что проведут презентацию нового кроссовера в рамках Женевского автосалона, который стартует всего через несколько дней.

Под капотом будет установлен мотор на бензине с объёмом в 3.0 литра и мощностью в 326 лошадиных сил. Его дополняет электрифицированная установка с мощностью в 130 лошадей. Таким образом, общая отдача шикарного кроссовера составит 456 лошадиных сил.

До первой сотни автомобиль может добраться всего за 5 секунд, а максимальная скорость движения составит 250 километров в час. Если водитель будет использовать только электротягу, то заряда аккумулятора хватит на 50 километров пути. В салоне будет установлена современная мультимедийная система, для управления которой используется монитор с диагональю в 15 дюймов. Искусная кожаная отделка делает кроссовер более стильным и дорогим, а снаружи его украшают диски на 21 дюйм.

Напомним, что продажи Volkswagen Touareg R должны стартовать во второй половине этого года, но, сколько будет стоить гибрид, пока неясно.