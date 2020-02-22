Genesis может выпустить универсал на базе модели G70

Фото: Genesis

Компания Genesis рассматривает возможность вывода на европейский авторынок нового универсала, построенного на базе модели G70.

Причины, по которым корейцы решились на такой шаг, просты – высокий спрос на подобные автомобили в «Старом свете», а также возможность конкурировать с BMW 3-Series Touring и Audi A4 Avant в этом типе кузова.

По словам руководителя марки Genesis Уильяма Ли, накануне давшего интервью журналистам «Car and Driver», в скором времени в линейке моделей премиального корейского бренда может появиться универсал, который станет первым автомобилем в таком кузове. Напомним, что сейчас в гамму автомобилей «Генезис» входят исключительно седаны G70, G80 и G90, а также кроссовер GV80, вышедший в продажу в начале 2020 года.

Очевидно, что главным рынком для нового универсала Genesis станет Европа, куда компания планирует выйти чуть позже в этом году. На сегодняшний день автомобили этой корейской компании продают: в Корее, США, Канаде, Австралии, странах Ближнего Востока и России.