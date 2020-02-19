Genesis G80 покажут в Женеве

Фото: https://www.zr.ru/

Автомобили Genesis G80 в новом поколении поступят в продажу уже осенью текущего года, тогда как дебют авто состоится в рамках Женевского автосалона уже через несколько дней.

Сообщается, что продажи начнутся с домашнего рынка, а позже новинка поступит и на глобальный. Пока что нет подтверждённой информации про этот автомобиль. Однако, если верить достоверности шпионских фотографий, обновлённая машина совершенно непохожа на решения, которые использовались для актуального седана. Новинка получит фары в стиле последнего кроссовера, а также увеличенную решётку радиатора, которая похожа на щит.

В интерьере появится новая цифровая приборная доска и широкоформатный дисплей для управления системой мультимедиа. В салоне будет преобладать отделка дорогими материалами, включая вставки из натуральной кожи, полированного металла и дерева.

Под капотом Genesis G80 будет работать мотор на 2.5 литра с мощностью в 300 лошадиных сил. Альтернативой станет двигатель на 3.5 литра с мощностью в 370 лошадиных сил. Обе силовых установки сочетаются с автоматической коробкой передач на 8 ступеней.