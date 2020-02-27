Geely показала премиум-версию купе-кроссовера FY11

Фото: Geely

Китайская автомобильная марка Geely готовит к выводу в продажу новую премиальную версию своего купеобразного кроссовера FY11. Новая эксклюзивная модификация «паркетника» получила название Phantom Knight Limited Edition. Автопроизводитель позиционирует её как конкурента BMW X4. Продажи автомобиля стартуют в «Поднебесной» уже в марте.

Новинка получила голубой цвет кузова «Arhtur Blue», тонированные 19-дюймовые колеса, черную крышу с панорамным люком и расширенный опциональный список.

Кроссовер разработан на архитектуре, созданной инженерами Geely совместно с Volvo. В версии Phantom Knight Limited Edition автомобиль получил в качестве опций: камеры кругового видеообзора, оригинальный аэродинамический обвес, адаптивный «круиз» и ряд современных электронных помощников водителю.

В интерьере имеется беспроводная зарядка для гаджетов, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения, система ароматизации салона и ионизации воздуха.

Приводит в движение премиальное исполнение FY11 прежний 2-литровый турбомотор Volvo, выдающий 238 лошадиных сил. В качестве коробки передач предложена 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Привод: передний или полный (в качестве опции).

Стоимость спецверсии FY11 в КНР начинается от 195 тысяч 800 юаней или 1 миллион 800 тысяч рублей. Обычный купе-кроссовер подают за сумму от 135 тысяч 800 юаней или 1 миллион 300 тысяч рублей.

Напомним, что кроссовер Geely FY11 выйдет в продажу в России до конца 2020 года.