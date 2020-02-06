Ford обновил суперкар GT

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Представители американского бренда рассказали про новый стайлинг-пакет для GT.

Компания Ford представила суперкар GT 2020 модельного года. Его главной особенностью стал турбированный силовой агрегат с объёмом в 3.5 литра, который имеет мощность в 669 лошадиных сил. Была изменена форма боковых воздухозаборников, чтобы усовершенствовать систему отвода тепла. Таким образом, воздушный поток был увеличен на 50 процентов.

Теперь в базовую модификацию входит титановая выхлопная труба. Помимо этого, суперкар можно будет приобрести с одним из двух стайлинг-пакетов. В первом случае автомобиль получит кузов из неокрашенного лакированного углепластика, а также колёса из карбона с болтами из титана. Во втором случае, суперкар будет стилизован под гоночный спорткар 1960-х. Сообщается, что первые поставки нового автомобиля уже начались.