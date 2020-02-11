Ford обновил легендарный суперкар GT

Фото: Ford

Американский автомобильный концерн Ford обновил свой легендарный суперкар GT. В рамках рестайлинга автомобиль получил модернизированный двигатель, мощность которого стала выше, а также обзавелся титановой выхлопной системой и двумя новыми стайлинг-пакетами.

Приводит в движение суперкар прежний 3,5-литровый твин-турбированный агрегат V6, мощность которого была увеличена за счет перенастройке блока управления с 659 до 669 лошадиных сил. В двигателе появились другие поршни и индукционные катушки, а также увеличенный блок интеркулера и выхлопа из титана фирмы Akrapovic, за счет которого вес автомобиля стал легче на четыре килограмма.

После обновления суперкар получил другую форму воздухозаборников и будет продаваться с двумя новыми стайлинг-пакетами Liquid Carbon и Gulf Racing.

Цикл производства новых Ford GT продлится до 2022 года. Компания планирует увеличить выпуск этого спорткара с запланированных ранее 1000 экземпляров до 1 тысячи 350 единиц.