Ford Mustang Джона Уика поступит в продажу

Фото: Summit Entertainment

Автомобиль вымышленного героя одноименной кинофраншизы «Джон Уик» в скором времени поступит в продажу. Автомобиль Ford Mustang Mach 1 1969 года, за рулем которого по сюжету картины ездил Джон Уик в исполнении актера Киану Ривза в первой части, скоро смогут приобрести поклонники этого фильма.

Американская фирма Classic Recreations получила права на производство реплики Hitman (именно так автомобиль Уика именуется в киноленте), а также аналогичный документ от Ford, выпускавшего оригинальный Mustang Mach 1.

Фото: Classic Recreations

Накануне в интернете появилось первое фото автомобиля, судя по которому купе практически не будет отличаться от машины из фильма.

Фото: Classic Recreations

Устанавливать в автомобиль планируется 5-литровый бензиновый двигатель V8 Coyote, мощность которого в максимальном исполнении составит около 1000 лошадиных сил. Связку мотору составит МКПП или «автомат» фирмы Tremec.

Стоимость одного экземпляра киношного Ford Mustang Mach 1 Hitman составляет от 169 тысяч долларов без учета опций, в которые входят: кондиционер, аудиосистема, спортивные сиденья и многое другое.