Ford F-150 оснастили 786-сильным агрегатом

Фото: Ford

Одно из американских тюнинговых ателье презентовало доработанную модификацию автомобиля Ford F-150 Venom 775. И теперь машина стала самым быстрым и мощным пикапом линейки.

Под капотом автомобиля располагается шикарный силовой агрегат V8, который был форсирован до показателя в 768 лошадиных сил. Объём мотора составляет 5 литров. До первой сотни пикап может разогнаться за 4 секунды.

Новинка оснащается модернизированной подвеской. Кроме того, пикап получил увеличенный клиренс и шикарные двадцатидюймовые диски. Передний бампер украшают дополнительные светодиодные блоки, что делает внешний вид авто более агрессивным, одновременно, обеспечивает отличное освещение в условиях плохой видимости.

Сообщается, что в течение текущего года ателье планирует выпустить около сотни таких экземпляров пикапов. Каждый будет иметь табличку с серийным номером. Стоимость такого решения составит более 53 тысяч долларов.