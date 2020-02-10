Fiat Strada в новом поколении обрёл полноценную двухрядную кабину

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В сети был опубликован официальный тизер нового автомобиля Fiat Strada. Вероятнее всего глобальная презентация состоится уже во втором квартале текущего года.

Напомним, что данный пикап на рынке находится уже более 20 лет. За свою историю машина неоднократно меняла свой дизайн, а также обзаводилась новыми версиями и спецификациями. Новое же поколение подарит пикапу полноценную четырёхдверную модификацию.

Что касается официальных заявлений, то фирма пока не спешит их делать, оставляя неподтверждёнными многочисленные утечки информации. Эксперты полагают, что в продаже будет не только авто с двухрядной кабиной, но и традиционные однорядные и «полуторные» версии.

Под капотом авто должен расположиться атмосферный мотор на 1.3 литра, который сможет работать на бензине и этаноле. В первом случае мощность составит 101 лошадиную силу, а во втором – 109 лошадиных сил. Привод будет только передним.