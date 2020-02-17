Fiat показал на фото новый компактный пикап

Фото: Fiat

Несмотря на то, что в Европе компания Fiat по-большей части известна своим ситикаром 500 и его производными в виде компактных SUV, в Южной Америки эта итальянская марка имеет славу производителя пикапов, разработанных на базе легковых моделей.

Ежегодно объем продаж младшей модели в линейке пикапов «Фиат» под названием Strada в этом регионе переваливает за 100 тысяч экземпляров. Накануне в Сети появились первые официальные изображения этого пикапа в новой генерации.

Следующее поколение Strada получил дизайн в стиле старшей модели Toro. Пикап оснастили фарами на светодиодных элементах, решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, расширенными колесными арками, рельефным капотом и рейлингами на крыше. Длина пикапа составит 4438 мм, а грузоподъемность будет равна 700 кг.

В моторную гамму автомобиля войдут только бензиновые агрегаты, где в качестве базовой установки выступит 1,4-литровый атмосферный двигатель на 88 лошадиных сил. Более дорогая версия получит под капот 1,3-литровый мотор на 101 лошадиную силу, способный работать на этаноле. Связку обоим составит 5-ступенчатая МКПП. В будущем у нового Strada появится версия и с вариатором.

Старт приема заказов на новое поколение Fiat Strada в Южной Америке будет дан в марте этого года. Производством пикапа займется завод FCA в Бразилии.