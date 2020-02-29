Единственный внедорожник Ferrari выставлен на аукцион

Фото: Ferrari

В конце ноября 2020 года состоится аукцион WorldWide Auctioneers, среди лотов которого оказался заявлен уникальный в своем роде автомобиль Ferrari 308 Dino GT4 Safari. Этот внедорожник, существующий в единственном экземпляре, был выпущен в 1975 году. Приводит в движение автомобиль 3-литровый двигатель V8, мощность которого составляет 240 лошадиных сил.

Продавец этой машины перед тем, как выставить её на торги, провел полноценное техническое обслуживание, на которое у него ушло порядка 26 тысяч долларов или 1 миллион 700 тысяч рублей по текущему курсу.

Модель Ferrari 308 Dino GT4 Safari выделяется наличием уникальной подвески, разработанной компанией DriverSource из США. За счет неё изначально гоночный автомобиль превратился во внедорожник, основным направлением которого было использование для сафари.

В оснащение этой модели также вошли: внедорожные фары Hella, брызговики, усиленные стекловолокном, специальными бамперами, не скрадывающими клиренс и 15-дюймовыми колесами Corsa, обутыми в гравийные покрышки.

Уникальный внедорожный Ferrari 308 Dino GT4 Safari будет продан на аукционе 23 ноября 2020 года.