Дилер Subaru установил наценку на WRX STI S209 в 3 млн рублей

Фото: Subaru

Дилерские наценки на редкие, порой нишевые модели в современном мире уже не являются редкостью.

Тем не менее, на днях калифорнийский дилер Subaru решил превзойти по этому показателю всех своих коллег по цеху, в том числе дилеров, продающих купе Toyota Supra и американский Dodge Challenger Demon, завысив рекомендуемую автопроизводителем стоимость модели WRX в редкой версии STI S209 на 50 тысяч долларов (порядка 3 миллионов 200 тысяч рублей).

Суммарно Subaru выпустит всего 209 экземпляров WRX STI S209. Вероятно, дилер решил максимально воспользоваться лимитированностью этой модели, увеличив её стоимость практически в два раза. Найдутся ли покупатели, готовые приобрести эту модель по такой цене, большой вопрос.

Напомним, что минимальная рекомендуемая стоимость этого высокопроизводительного седана в США составляет 63 тысячи 995 долларов или 4 миллиона 100 тысяч рублей по текущему курсу. Теперь же приобрести WRX STI S209 в Калифорнии дешевле 115 тысяч 750 долларов или 7 миллионов 300 тысяч рублей – не получится.