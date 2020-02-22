Дешёвый конкурент Kia Seltos в Китае пережил обновление

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На китайском авторынке обновился главный конкурент кроссовера Kia Seltos (KX3) – китайский «паркетник» Yema T60. В рамках рестайлинга новинка обзавелась современной автоматической коробкой передач и расширенным списком оборудования.

Отметим, что по итогам 2019 года продажи модели Yema T60 и его основного конкурента Kia KX3 (он же Seltos) оказались практически сопоставимыми.

Длина китайского Yema T60 составляет 4505 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1680 мм, колесная база равна 2550 мм. Данная модель является самой доступной в линейке этого бренда.

Приводит в движение реформенный кроссовер прежний 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель на 112 лошадиных сил, а также турбомотор аналогичного объема на 150 «сил». В качестве трансмиссии впервые для этой модели предложена автоматическая трансмиссия – бесступенчатый вариатор. До обновления Yema T60 продавался исключительно с 5-ступенчатой МКПП. Привод кроссовера – только передний.

Несмотря на позиционирование в бюджетном классе, китайский «паркетник» оснащается светодиодной оптикой, системой стабилизации, цифровой приборной панелью, электронным «ручником», мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем, камерой заднего вида и 17-дюймовыми колесами.

Стоимость обновленного Yema T60 на рынке «Поднебесной» составляет от 57 тысяч 800 юаней или 525 тысяч рублей по текущему курсу.