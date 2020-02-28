Citroen выпустит на рынок странный, но очень дешёвый электрокар

Фото: Citroen

Уже этим летом на рынок поступит новый бюджетный электрокар Citroen Ami.

Представители автопроизводителя сообщили, что в процессе реализации автомобилей будут большой упор делать на инновационные способ работы с клиентами. В частности, машину можно будет забрать в точке самовывоза. Более того, новое транспортное средство могут доставить прямо к дому владельца. Однако, от традиционных продаж в дилерских центрах фирма также не отказывается.

Полная стоимость Citroen Ami составит 435 тысяч рублей. Авто можно будет взять в аренду всего за полторы тысячи рублей. Отметим, что на рынке Старого света этот электрокар классифицировали, как квадроцикл, а значит, для управления не потребуются права. Максимальная скорость движения авто – 42 километра в час. А без подзарядки машина может проехать около 75 километров.