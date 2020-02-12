Citroen С3 получил обновление

Фото: Motor1.com

Автомобиль модели Citroen С3 получил очередное обновление. Изюминкой рестайлинга стало наличие сразу 97 вариантов дизайна.

Отметим, что для компании обновление автомобиля третьего поколения было плановым. От актуальной модификации новый хэтч можно отличить за счёт наличия решёток радиатора с хромированными полосами. Помимо этого, установлены новые фары, а семнадцатидюймовые диски получили оригинальный дизайн.

Экстерьер можно персонализировать в 97 различных модификациях, тогда как у актуальной версии вариантов было всего 36. Под капотом останется работать всё тот же бензиновый мотор на 1.2 литра с мощностью в 83 лошадиные силы. В турбированной модификации силовой агрегат форсирован до 110 лошадиных сил. В линейке останется и полуторалитровый дизельный мотор с мощностью в 100 лошадиных сил.