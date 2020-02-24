Chevrolet Camaro получит мощность в 1013 лошадиных сил

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В сети были опубликованы характеристики нового заряженного автомобиля модели Chevrolet Camaro. Отметим, что модернизацией этого транспортного средства занималось ателье Specialty Vehicle Engineering.

Как оказалось, производительность новых кабриолетов была повышена таким же образом, как и в случае с купе. В основу силовой установки был положен агрегат на 6.2 литра, форсированный до 461 лошадиной силы. При этом, его объём был увеличен на 0.5 литра. А за счет модернизации системы охлаждения и использования приводного нагнетателя, общую отдачу мотора удалось увеличить вплоть до 1 013 лошадиных сил.

Уже известно, что в такой модификации новые машины будут выпущены в количестве 25 экземпляров. Однако, сколько они обойдутся покупателям – пока не уточняется. Напомним, что традиционный Chevrolet Camaro SS Convertible продаётся по цене в 2 миллиона 980 тысяч рублей, тогда как за купе Yenko/SC нужно отдать около 4 миллионов 500 тысяч рублей.