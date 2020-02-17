Chery адаптировал Tiggo 8 для продаж в РФ

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Китайский автомобильный производитель рассказал о том, что доработал модель Chery Tiggo 8. И теперь она полностью соответствует условиям эксплуатации на территории Российской Федерации.

Сообщается, что паркетник получил обновлённую светодиодную оптику. Помимо этого, в комплектацию вошли восемнадцатидюймовые диски, которые сочетаются с низкопрофильными шинами. Автомобиль получил систему удаленного запуска мотора, бесключевой доступ, систему электропривода багажной двери. А в специальный «зимний» пакет дополнений будет входить подогрев кресел и зеркал, а также рулевого колеса и форсунок омывателя.

В салоне будет установлена шикарная мультимедийная система, экран климат-контроль и русифицированная приборная доска. Под капотом кроссовера будет установлен мотор с объёмом в 2.0 литра, форсированный до 170 лошадиных сил. Он сочетается с вариаторной коробкой и передним приводом.