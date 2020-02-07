Cadillac переведёт большую часть моделей на электротягу

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Первый автомобиль, оснащённый электрифицированным силовым агрегатом, бренд покажет уже в середине весны этого года.

Представители концерна General Motors сообщили о том, что намерены электрифицировать практически все модели и начинать они собираются с кроссовера Сadillac. Вероятнее всего речь идёт о Cruise Origin. По предварительной информации уже через 10 лет практически все автомобили бренда будут электрифицированными. Для автомобилей будет разработана принципиально новая архитектура, которая позволит получить более продвинутые батареи с увеличенной ёмкостью, которых будет хватать на преодоление большего расстояния.

Первый автомобиль, который будет построен на новой платформе, будет продемонстрирован общественности уже в апреле. В базовой модификации все транспортные средства буду поддерживать высокоскоростного зарядку, а минимальный запас хода превысит показатель в 483 километра. Сколько будет стоить такой автомобиль, пока неизвестно.