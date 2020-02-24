Cadillac готовится выпустить роскошное купе

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Прошлым летом компания Cadillac сообщила, что АTS Coupe уходит с конвейера и в дальнейшем выпуск двухдверных автомобилей не планируется. Однако, ситуация может кардинально измениться.

Прошлый год закончился для торговой марки с весьма высокими показателями продаж. И руководство искренне верит в то, что удача будет сопутствовать бренду и в этом году. И чтобы попытаться охватить ещё большую аудиторию, фирма решила прислушаться к тому, что говорят её потенциальные покупатели. Так, многие отмечают, что сожалеют по поводу того, что в модельном ряду больше нет купе. На основании этого глава Cadillac в своём интервью заявил, что автомобилистам переживать не о чем и тот факт, что преемник для АTS Coupe ещё не назван, не говорит о том, что его вообще не будет.

По всей видимости, если премиальная компания и выпустит на рынок новое купе, то оно будет работать за счёт электрифицированной установки. Тем более, что новая архитектура, которую использует фирма, позволяет работать с машинами с любым кузовом.